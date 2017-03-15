В "Зарядье" весной высадят более 120 видов многолетних растений
15.03.2017, 15:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В мае в парке «Зарядье» начнётся весенняя высадка цветов, ягод и многолетних трав. В новом парке появится более 120 видов многолетних растений, среди которых майский ландыш, цветок под названием «кошачья лапка», сибирские ирисы и другие.
Управляющая компания по строительству парка «Зарядье» АО «Мосинжпроект» сообщила, что все растения подобраны с учетом естественных условий четырех природно-ландшафтных зон парка: северный ландшафт, лес, заливные луга и степь. В дикой природе повстречать все эти виды цветов и трав в одном месте практически невозможно. В зоне северного ландшафта высадят три вида осоки, арктическую малину – княженику. Там же появятся цветы дернистой камнеломки, дриады восьмилепестной и ясколки альпийской, которую называют самым северным цветком в мире.
Также, в природной зоне «Лес» планируют посадить майские ландыши. Там появятся душистые фиалки, лесная герань и голубые первоцветы под названием «пролеска сибирская». В хвойной части леса будут расти дикие цветы: кошачья лапка, персиколистный колокольчик и весенние примулы. В прибрежной части леса, граничащей с водоемами, высадят сибирские ирисы. А в самих водоемах парка «Зарядье» появятся водные многолетние растения: белоснежные кувшинки, желтые кубышки, болотный аир, осока и рогоз.
Для зоны «Заливные луга» подобраны разнообразные травы и дикие злаки, среди которых луговые овсяница и лисохвост, молиния голубая и вейник остроцветковый. Из цветов здесь посадят два вида колокольчиков (раскидистый и скученный), два вида клевера (ползучий и остроцветковый), а также три вида васильков (луговой, фригийский и шероховатый).
Кроме того, в природной зоне «Степь» хотят высадить лен, русские васильки, дубравный шалфей, тонколистный пион и тюльпан Биберштейна.
Весенняя высадка крупных лиственных деревьев и кустарников начнется в «Зарядье» в апреле. К уже высаженным ранее 250 соснам, елям и березам добавится еще 400 деревьев. Это дубы, липы, рябины, яблони, остролистные и серебристые клены и черемуха. Завершить создание основного зеленого массива парка планируют к августу этого года. В «Зарядье» будут расти более 600 деревьев и свыше 8 тыс. кустарников.
Завершить создание основного зелёного массива парка планируют к августу этого года. В «Зарядье» будут расти более 600 деревьев и свыше восьми тысяч кустарников.
Напомним, ландшафтный парк «Зарядье» возводят на месте снесённой гостиницы «Россия». Четыре природно-ландшафтные зоны, характерные для страны, террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке. По подсчётам специалистов, парк будут посещать до 12 миллионов человек в год.
Управляющая компания по строительству парка «Зарядье» АО «Мосинжпроект» сообщила, что все растения подобраны с учетом естественных условий четырех природно-ландшафтных зон парка: северный ландшафт, лес, заливные луга и степь. В дикой природе повстречать все эти виды цветов и трав в одном месте практически невозможно. В зоне северного ландшафта высадят три вида осоки, арктическую малину – княженику. Там же появятся цветы дернистой камнеломки, дриады восьмилепестной и ясколки альпийской, которую называют самым северным цветком в мире.
Также, в природной зоне «Лес» планируют посадить майские ландыши. Там появятся душистые фиалки, лесная герань и голубые первоцветы под названием «пролеска сибирская». В хвойной части леса будут расти дикие цветы: кошачья лапка, персиколистный колокольчик и весенние примулы. В прибрежной части леса, граничащей с водоемами, высадят сибирские ирисы. А в самих водоемах парка «Зарядье» появятся водные многолетние растения: белоснежные кувшинки, желтые кубышки, болотный аир, осока и рогоз.
Для зоны «Заливные луга» подобраны разнообразные травы и дикие злаки, среди которых луговые овсяница и лисохвост, молиния голубая и вейник остроцветковый. Из цветов здесь посадят два вида колокольчиков (раскидистый и скученный), два вида клевера (ползучий и остроцветковый), а также три вида васильков (луговой, фригийский и шероховатый).
Кроме того, в природной зоне «Степь» хотят высадить лен, русские васильки, дубравный шалфей, тонколистный пион и тюльпан Биберштейна.
Весенняя высадка крупных лиственных деревьев и кустарников начнется в «Зарядье» в апреле. К уже высаженным ранее 250 соснам, елям и березам добавится еще 400 деревьев. Это дубы, липы, рябины, яблони, остролистные и серебристые клены и черемуха. Завершить создание основного зеленого массива парка планируют к августу этого года. В «Зарядье» будут расти более 600 деревьев и свыше 8 тыс. кустарников.
Завершить создание основного зелёного массива парка планируют к августу этого года. В «Зарядье» будут расти более 600 деревьев и свыше восьми тысяч кустарников.
Напомним, ландшафтный парк «Зарядье» возводят на месте снесённой гостиницы «Россия». Четыре природно-ландшафтные зоны, характерные для страны, террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке. По подсчётам специалистов, парк будут посещать до 12 миллионов человек в год.