ОРЕАНДА-НОВОСТИ Храмовый комплекс с церковью в честь великомученика Георгия Победоносца построят в Зеленоградском округе столицы, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.



Здание будет находиться по адресу: район Крюково, Георгиевский проспект, микрорайон 17. Сейчас готовится разрешительная документация, необходимая для строительства.



Внешние архитектурные формы и интерьер храма выполнят в традициях новгородских, псковских и соловецких древнерусских церквей.



Проект комплекса включает церковь на 700 человек, приходской дом и звонницу. На цокольном этаже будут располагаться крестильный храм и подсобные помещения. В приходском доме разместятся классы воскресной школы, трапезная, универсальный зал для собраний и детских праздников, а также помещения приходской канцелярии.



Проект храма разработал архитектор Алексей Мамонов. По его эскизам в столице уже построен комплекс церковных зданий в Северо-Восточном округе Москвы.