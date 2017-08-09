ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К концу 2019 года гостиничный фонд Москвы увеличится на 20–25 процентов, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. В ближайшие три года в столице появится 49 новых отелей.

Три собираются открыть в третьем квартале 2017 года, ещё четыре заработают к концу четвёртого квартала. Всего в этом году Москва получит 11 гостиниц на 3064 номера.

«Рекордное количество гостиниц город планирует ввести в 2018 году — 27 объектов на 3761 номер, в 2019 году — 11 гостиниц на 1311 номеров», — рассказал Константин Тимофеев.

Драйвером развития туристической отрасли столицы стал чемпионат мира по футболу, который Россия примет в 2018-м. С 2011 по 2016 год в городе открыли 42 отеля на 6997 номеров. Сейчас гостиничный фонд Москвы насчитывает свыше тысячи объектов для размещения.