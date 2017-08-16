В детские сады Реутова 1 сентября пойдут более 5 тыс. детей
16.08.2017, 12:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 5000 детей пойдут в детские сады Реутова 1 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на слова исполняющего обязанности главы Реутова Станислава Каторова.
«Проверили готовность всех дошкольных образовательных учреждений Реутова к новому учебному году. Более 5000 детей пойдут в детские сады 1 сентября», – сказал Каторов, его слова приводятся в материале.
Он добавил, что в рамках подготовки к новому учебному году в городских детских садах заменили асфальтовое покрытие и бордюрный камень, установили пластиковые окна и малые игровые формы. Все дошкольные образовательные учреждения готовы к приему воспитанников на 100%.
Всего в Реутове 17 детских садов, 13 из них муниципальные, четыре – частные. Во всех дошкольных образовательных учреждениях есть группы полного и неполного дня, начиная от 0 до 1,5 лет.
«Проверили готовность всех дошкольных образовательных учреждений Реутова к новому учебному году. Более 5000 детей пойдут в детские сады 1 сентября», – сказал Каторов, его слова приводятся в материале.
Он добавил, что в рамках подготовки к новому учебному году в городских детских садах заменили асфальтовое покрытие и бордюрный камень, установили пластиковые окна и малые игровые формы. Все дошкольные образовательные учреждения готовы к приему воспитанников на 100%.
Всего в Реутове 17 детских садов, 13 из них муниципальные, четыре – частные. Во всех дошкольных образовательных учреждениях есть группы полного и неполного дня, начиная от 0 до 1,5 лет.
Источник: http://mosreg.ru