ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С целью формирования у детей навыков изобретателя и исследователя, проектировщика, конструктора и технолога в дошкольных учреждениях края внедрят проект «Детский техномир».

Министерство образования и науки Пермского края приступило к разработке специальной программы по формированию логического мышления, навыков конструирования с использованием современного оборудования, в том числе различных конструкторов, организация соревнований с использованием детских разработок, проектов. Программу планируется внедрить в текущем году.

Отметим, что в 2016 году на Всероссийском робототехническом Форуме дошкольных образовательных организаций в номинации «Инженерная книга» 2 место заняла команда детского сада № 17 г. Соликамск.

В этом году запланировано внедрение программы по формированию основ прединженерного мышления у детей дошкольного возраста в не менее 15 детских садах.