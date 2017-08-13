ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского и Смирныховского районов.



Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 14 августа. Сотрудники МЧС напоминают жителям сельской местности о том, что если прямо за вашим домом начинается лес или степная зона, существует угроза природного пожара.



Для того, чтобы уберечь свой дом от беды, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.