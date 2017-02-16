ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Минприроды России Сергей Донской совместно с ректором МГУ им. М.В.Ломоносова Виктором Садовничим проведут 18 февраля 2017 г. школьный экологический урок в Московском государственном университете. Минприроды России обеспечит трансляцию урока на своём официальном сайте.

В трансляцию урока также включатся около 150 охраняемых природных территорий. Цель урока – повышение интереса школьников к вопросам экологии, экологической безопасности, сохранению и изучению биоразнообразия; координация эколого-натуралистических и природоохранных мероприятий.

После официальной части участники встречи напишут экологический диктант, вопросы к которому разработаны научными сотрудниками и преподавателями биологического факультета МГУ, и будут доступны с 18 февраля 2017 г. на сайте факультета.