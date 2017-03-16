В этом году 7 столичных производственных зон ожидает развитие
Инвесторы для полноценного развития этих производственных зон уже есть, на очереди согласование и утверждение проектов планировок.
«Градостроительный потенциал московских промышленных территорий большой», — отметил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
По его словам, их комплексное развитие и создание новых рабочих мест являются приоритетом программы «Градостроительная политика».
В 2011–2016 годах по производственно-коммунальным территориям был утверждён 61 проект планировки общей площадью около 3474 гектаров. Из них в стадии реализации 17: три — в Южном и Западном округах, пять — в Юго-Восточном, по два — в Северном, Восточном и Центральном, по одному — в Северо-Восточном, Северо-Западном и Юго-Западном.
Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее сообщал, что часть промзон ждёт полная реорганизация, на остальных сохранится производство. В итоге появятся новые жилые дома, объекты соцкультбыта, дороги и парковки.