ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этом году в Москве будут развивать семь производственных зон. Среди таких территорий «Осташковское шоссе» на Тайнинской улице, «Алексеевские улицы» на Новоалексеевской, «Бескудниково» на Илимской улице, «Октябрьское поле» на улице Берзарина, «Медведково» на Полярной улице, «Кирпичные улицы» на Вольной и «Западный порт» — между Кутузовским проездом, улицами 1812 года и Кульнева, Кутузовским проспектом.

Инвесторы для полноценного развития этих производственных зон уже есть, на очереди согласование и утверждение проектов планировок.

«Градостроительный потенциал московских промышленных территорий большой», — отметил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

По его словам, их комплексное развитие и создание новых рабочих мест являются приоритетом программы «Градостроительная политика».

В 2011–2016 годах по производственно-коммунальным территориям был утверждён 61 проект планировки общей площадью около 3474 гектаров. Из них в стадии реализации 17: три — в Южном и Западном округах, пять — в Юго-Восточном, по два — в Северном, Восточном и Центральном, по одному — в Северо-Восточном, Северо-Западном и Юго-Западном.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее сообщал, что часть промзон ждёт полная реорганизация, на остальных сохранится производство. В итоге появятся новые жилые дома, объекты соцкультбыта, дороги и парковки.