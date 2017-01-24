В феврале почти 400 тыс. пенсионеров Приморского края получат повышенную пенсию
24.01.2017, 14:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 1 февраля 2017 года страховая пенсия неработающих пенсионеров Приморья увеличится на 5,4%.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития края, вместе со страховой пенсией в феврале проиндексируют также и фиксированную выплату к ней.
«После индексации средний размер страховой пенсии по старости станет равным 14 102,95 рублей. Повышение коснется также пенсий по инвалидности, по потере кормильца. Работающие пожилые приморцы смогут получить повышенные выплаты после прекращения трудовой деятельности», – отметили в ведомстве.
Помимо этого, в 2017 году в Приморье начала действовать новая социальная выплата – региональная доплата к пенсии. На это направят почти 1,5 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов. На новую меру соцподдержки могут рассчитывать более 72 тысяч жителей края.
«Региональная доплата выплачивается неработающим пенсионерам, ежемесячный доход которых ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Разница между ним и фактическим обеспечением человека и составляет доплату», – поясняют специалисты.
По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, региональная доплата полагается не только пожилым людям, но и детям, потерявшим родителей, инвалидам детства и тем, кто потерял здоровье, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития края, вместе со страховой пенсией в феврале проиндексируют также и фиксированную выплату к ней.
«После индексации средний размер страховой пенсии по старости станет равным 14 102,95 рублей. Повышение коснется также пенсий по инвалидности, по потере кормильца. Работающие пожилые приморцы смогут получить повышенные выплаты после прекращения трудовой деятельности», – отметили в ведомстве.
Помимо этого, в 2017 году в Приморье начала действовать новая социальная выплата – региональная доплата к пенсии. На это направят почти 1,5 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов. На новую меру соцподдержки могут рассчитывать более 72 тысяч жителей края.
«Региональная доплата выплачивается неработающим пенсионерам, ежемесячный доход которых ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Разница между ним и фактическим обеспечением человека и составляет доплату», – поясняют специалисты.
По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, региональная доплата полагается не только пожилым людям, но и детям, потерявшим родителей, инвалидам детства и тем, кто потерял здоровье, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии.