В главном горном массиве Кольского полуострова сохраняется высокая степень лавинной опасности
21.03.2017, 14:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В главном горном массиве Кольского полуострова сохраняется высокая степень лавинной опасности (4 балла из 5 по Европейской шкале лавинной опасности). Это значит, что возможно обрушение при незначительной дополнительной нагрузке. Всего, по данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит», с начала периода произошло 128 сходов лавин, из них произведены принудительно – 45.
Сегодня, 21 марта 2017 года, работы по принудительному спуску лавин, путём подрыва взрывчатых веществ, запланированы на промплощадке АО «Апатит» с 12 до 18 часов.
Сегодня, 21 марта 2017 года, работы по принудительному спуску лавин, путём подрыва взрывчатых веществ, запланированы на промплощадке АО «Апатит» с 12 до 18 часов.