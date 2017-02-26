В городе Азове полицейские по горячим следам раскрыли особо тяжкое преступление
26.02.2017, 23:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска МО МВД России "Азовский" был задержан 55-летний местный житель, подозреваемый в убийстве.
Полицейские установили, что потерпевшая пришла в гости к подозреваемому, между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину. В целях сокрытия следов преступления гражданин спрятал тело в недействующем резервуаре для воды.
В отношении подозреваемого следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "Убийство". Гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейские установили, что потерпевшая пришла в гости к подозреваемому, между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину. В целях сокрытия следов преступления гражданин спрятал тело в недействующем резервуаре для воды.
В отношении подозреваемого следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "Убийство". Гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.