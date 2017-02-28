ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 февраля в Сочи, в ходе Российского инвестиционного форума прошла панельная сессия «Вузы – центры развития регионов». Участие в ней приняли заместитель Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец, Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева, временно исполняющий обязанности губернатора Томской области С. А.Жвачкин, Научный руководитель института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» И.Д. Фрумин и другие эксперты.



Они обсудили рамки взаимодействия бизнес-сообщества, региональных властей и университетов, а также участие бизнес-сообщества в постановке целей и задач развития университетских центров инновационного, технологического и социального развития.



Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации отметила, что необходимо максимально серьёзно относиться к системе вузовского образования,так как это одна из основных статей и доходов, и конкурентного преимущества.



«Наша задача как Правительства – изменить систему стимулов для высокотехнологичного производства, для того, чтобы предприятия начали вкладывать в науку. Когда предприятию нужно развивать технологию, включаются все, идут заказы в университеты», – отметила О.Ю Голодец.



Она также добавила, что развитие вузовского образования – это цель и федеральных, и региональных властей.



«Сегодня в стране есть университеты, которые являются мировыми лидерами и специализируются на определенных проблемах. К примеру, МИФИ – один из мировых лидеров и по числу иностранных студентов, количеству обучающихся, научных разработок, и по числу заказов»,- заключила вице-премьер.



Глава Минобрнауки России в свою очередь рассказала о процессе создания новых опорных вузов.



«17 февраля было принято решение о второй очереди конкурса опорных университетов, куда войдут ещё 19 опорных вузов. Это вузы инженерные, медицинские, социально-экономические и педагогические», — уточнила О.Ю. Васильева.

