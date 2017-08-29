ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По состоянию на 29 августа общий вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 289 тыс. тонн, что на 6% (16 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период «нечётного» 2015 года. Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба по вопросам организации и проведения лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Основной объём добычи тихоокеанских лососей традиционно в это время приходится на Камчатский край, где вылов достиг уже 235 тыс. тонн – на 31% больше, чем за аналогичный период 2015 года. В Хабаровском крае объем вылова тихоокеанских лососей составляет 22 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн меньше уровня 2015 года. В Сахалинской области добыто около 24 тыс. тонн, снижение по сравнению с предыдущим «нечётным» годом составило 57%.

Положительная динамика отмечается в Магаданской области – добыто 5,8 тыс. тонн, а также в Чукотском автономном округе, где вылов составляет 2,2 тыс. тонн. В Приморском крае уровень освоено чуть менее 1 тонны.

В Камчатском крае путина находится на завершающем этапе.

Как отметила директор ФГБНУ «КамчатНИРО» Нина Шпигальская, в Петропавловско-Командорской подзоне в настоящее время в основном ведётся промысел кеты и кижуча. На отчетную дату вылов кеты в подзоне составил 5,49 тыс. тонн, кижуча – 1 тыс. тонн (16,8% от выделенных объёмов). Подходы ожидаются до середины сентября. Также с начала путины в подзоне поймано более 15 тыс. тонны нерки и 4,24 тыс. тонн горбуши.

В Карагинской подзоне промысел тихоокеанских лососей практически завершен. Вылов горбуши достиг 148,5 тыс. тонн, кеты освоено 11,4 тыс. тонн, нерки – 1,73 тыс. тонны, кижуча – 178,7 тонны.

В Западно-Камчатской подзоне предприятиями освоено 4,2 тыс. тонн горбуши; 5 тыс. тонн кеты, 1,63 тыс. тонн нерки и 1,68 тыс. тонн кижуча, что является максимальным показателем на аналогичную дату за 5 последних лет. В Камчатско-Курильской подзоне поймано 20,6 тыс. тонн нерки, 6,17 тыс. тонн горбуши и 7,26 тыс. тонн кеты.

У берегов Сахалина, как и прогнозировалось ранее, подходы тихоокеанских лососей оказались гораздо слабее, чем в предыдущие годы. Согласно решению Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, промысел возобновлён после перерыва, связанного с организацией проходных дней производителей на нерестилища. По данным Сахалино-Курильского теруправления, за время путины в регионе добыто 18,5 тыс. тонн горбуши, 3,6 тыс. тонн кеты, 1,5 тонны нерки, 0,4 тыс. тонн кижуча и около 1,1 тонн симы (в рамках любительского и спортивного рыболовства).

По информации Сахалинрыбвода, в связи со слабыми подходами лососей есть риск недовыполнения госзадания по инкубации икры. Для исправления ситуации специалисты Сахалинрыбвода обратились к руководителям частных рыборазводных заводов с просьбой помочь с закладкой, кроме того, принято решение изменить в госзадании состав закладки, компенсировав недостаточные объёмы икры горбуши икрой кеты.