В комитете Госдумы проработают законопроекты о сельхозкооперации
07.03.2017, 20:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комитет Госдумы по аграрным вопросам в ближайшее время намерен рассмотреть блок законопроектов, касающийся сельскохозяйственной кооперации. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Плотников.
"Одна из ключевых проблем – распределение прибыли между членами сельскохозяйственного потребительского кооператива. Сегодня закон запрещает это делать и отбивает интерес к кооперативу у крестьян", - сказал Плотников.
"Есть ещё одна проблема и одновременно – противоречие. В законе "О сельскохозяйственной кооперации" удельный вес услуг, оказываемых кооперативом для своих членов, должен быть не менее 50%, а в Налоговом кодексе – 70%. Целесообразно принять норму в 50%", - отметил парламентарий.
Он добавил, что в Налоговом кодексе необходимо предусмотреть исключение из налогооблагаемой базы всех видов государственной поддержки сельхозкооперативов. Кроме того, необходимо освободить их от уплаты налогов на прибыль и на имущество, от которых освобождены сельхозтоваропроизводители.
"Требуют уточнения вопросы корпоративного управления, порядка ведения реестра членов и ассоциированных членов кооперативов, реализации и предельных размеров субсидиарной ответственности и ряд других", - заключил Плотников.
В Программе Партии много внимания уделено развитию сельского хозяйства в России. Речь идёт о том, что необходимо разработать и внедрить механизмы поддержки приоритетных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, а также обеспечить своевременное доведение средств государственной поддержки до сельхозпроизводителей.
"Одна из ключевых проблем – распределение прибыли между членами сельскохозяйственного потребительского кооператива. Сегодня закон запрещает это делать и отбивает интерес к кооперативу у крестьян", - сказал Плотников.
"Есть ещё одна проблема и одновременно – противоречие. В законе "О сельскохозяйственной кооперации" удельный вес услуг, оказываемых кооперативом для своих членов, должен быть не менее 50%, а в Налоговом кодексе – 70%. Целесообразно принять норму в 50%", - отметил парламентарий.
Он добавил, что в Налоговом кодексе необходимо предусмотреть исключение из налогооблагаемой базы всех видов государственной поддержки сельхозкооперативов. Кроме того, необходимо освободить их от уплаты налогов на прибыль и на имущество, от которых освобождены сельхозтоваропроизводители.
"Требуют уточнения вопросы корпоративного управления, порядка ведения реестра членов и ассоциированных членов кооперативов, реализации и предельных размеров субсидиарной ответственности и ряд других", - заключил Плотников.
В Программе Партии много внимания уделено развитию сельского хозяйства в России. Речь идёт о том, что необходимо разработать и внедрить механизмы поддержки приоритетных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, а также обеспечить своевременное доведение средств государственной поддержки до сельхозпроизводителей.