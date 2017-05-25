ОРЕАНДА-НОВОСТИ Специалисты не зафиксировали за прошедшие сутки ни одного лесного пожара на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.



В материале уточняется, что за прошедшие сутки наземное патрулирование проводилось по 15 маршрутам. Авиационное патрулирование проводилось по маршруту север и восток. По данным космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз за прошедшие сутки на территории Московской области зафиксировали две термоточки.



По данным пресс-службы, на дежурстве находится 75 автоцистерн, 48 тракторов, семь единиц спецтехники, 16 бульдозеров, 14 тралов, 45 лесопатрульных комплексов.



С целью обеспечения своевременного обнаружения лесных пожаров на территории земель лесного фонда Московской области осуществляется четырехуровневый мониторинг. ГАУ МО «Центрлесхоз» ежедневно проводится комплекс мероприятий по противопожарному обустройству лесов, добавляется в материале.