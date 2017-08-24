ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) начали дежурить на 17 станциях Московского метрополитена в утренние и вечерние часы пик. Маломобильные горожане могут обратиться к ним за помощью, не оформляя предварительную заявку. Дежурных помощников можно узнать по ярким жилетам красного цвета с жёлтой вставкой и надписью «Центр обеспечения мобильности пассажиров».



«С начала августа по просьбам пассажиров мы организовали дежурство инспекторов центра на шести станциях метро, расположенных рядом с крупными социальными объектами — больницами и поликлиниками. Услуга оказалась очень востребованной, поэтому мы увеличили количество станций и добавили те, которые расположены рядом с вокзалами. Теперь ежедневно более 20 сотрудников в утренние и вечерние часы пик дежурят на 17 станциях», — рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.



С начала августа сотрудники центра уже помогли почти 600 пассажирам. Получить помощь инспектора без предварительной заявки можно в вестибюлях утром с 08:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 20:00.



Пилотный эксперимент по дежурству сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров в часы пик на станциях метро стартовал в начале августа. К инспекторам можно было обратиться на «Каховской», «Сокольниках», «Третьяковской», «Парке культуры» Сокольнической линии, а также «Комсомольской» и «Проспекте Мира» Кольцевой линии.



Напомним, ЦОМП начал работать в 2013 году. Сотрудники центра помогают людям с ограниченными возможностями передвигаться в метрополитене и по Московскому центральному кольцу (МЦК) по всему маршруту — от входа на станцию до выхода. Они также сопровождают пассажиров к поездам дальнего и пригородного сообщения.