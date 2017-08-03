ОРЕАНДА-НОВОСТи. Всего в ходе осенне-зимней путины 2017 года рекомендуется к вылову примерно 292,4 тыс. тонн нагульной сельди. В основном промысел будет базироваться на корфо-карагинской, охотской и гижигинско-камчатской популяциях. На заседании Ученого совета в ФГБНУ «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр» (ТИНРО-Центр) представлен путинный прогноз «Нагульная сельдь-2017».

В настоящее время запасы корфо-карагинской сельди находятся на среднем уровне, позволяющем ежегодно изымать 50-60 тыс. тонн. Общий допустимый улов этого объекта, как и в прошлом году, составил 50,8 тыс. тонн.

В последнее время наблюдается снижение численности восточноберинговоморской сельди – в уловах встречаются в основном старшевозрастные рыбы. На 2017 год к вылову рекомендуется 44 тыс. тонн этого ресурса, в последующие годы объем может быть скорректирован в сторону уменьшения. В текущем году промысловая обстановка в Наваринском районе несколько хуже, чем в прошлом. Кроме того, в июле-августе часть флота перешла на приемку лососей, пропуская наиболее оптимальный для промысла сельди период (во второй половине августа-сентябре ожидается обратная миграция рыб в восточную часть моря). В связи с этим рекомендуемые объёмы могут быть недоосвоены.

Состояние запасов охотской сельди, по оценкам специалистов, держится на высоком уровне. В осенне-зимний период к вылову рекомендуется 178 тыс. тонн, которые вряд ли будут освоены без увеличения количества промысловых судов. В среднем вылов охотской сельди за последние пять лет составляет примерно 148 тыс. тонн. Ученые обратили внимание, что отсутствие урожайных поколений за четырёхлетний период может привести к постепенному снижению запасов, однако такие цикличные колебания численности для охотской сельди – нормальное явление, после чего обычно появляются урожайные поколения.

Иная ситуация с состоянием и использованием запасов гижигинско-камчатской сельди. После того, как этот объект был включён в перечень видов, общий допустимый улов которых не устанавливается, освоение рекомендуемых объемов стало заметно выше, однако вся промысловая нагрузка легла на преднерестовую сельдь (в зимне-весенний период), а осенью специализированного промысла практически не велось.