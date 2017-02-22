ОРЕАНДА-НОВОСТИ По предложению Госдумы парламент Греции решил организовать у себя фотовыставку, посвящённую Сирии. Об этом в ходе пленарного заседания сообщил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Ранее 52 фотографии корреспондентов ВГТРК и МИА «Россия сегодня» были выставлены в здании Госдумы. Выставка получила широкий резонанс, и депутаты приняли специальное обращение к парламентам европейских государств, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблее Совета Европы с предложением организовать такие выставки на своих площадках.



«Мы получили информацию от греческого парламента, который поддержал эту идею и пригласил на открытие выставки парламентскую делегацию во главе с председателем Комитета по международным делам и координатором группы по связям с парламентом Греции и с участием фотокорреспондентов, которые являются авторами материалов», - сказал В.Володин.



Он также сообщил, что в Госдуму поступило обращение директора лондонского музея науки с инициативой провести в марте выставку, посвященную первой женщине-космонавту.