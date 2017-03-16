В почтовое обращение выпущена марка с изображением Михайловского замка
16.03.2017, 11:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15 марта в рамках выпуска по программе «Европа» в почтовое обращение вышла марка с изображением Михайловского замка. Марка размером 42х30 мм, номиналом 24 рубля, изданная тиражом 420 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России.
Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделениях Почты России 101000 на Мясницкой улице 26, в Москве и 190000 на Почтамтской улице, 9а в Санкт-Петербурге. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.
Михайловский замок — это бывший императорский дворец в центре Санкт-Петербурга, крупнейший архитектурный памятник XVIII—XIX веков. Здание было построено на воде по заказу императора Павла I в 1797—1801 годы. Проект был выполнен архитектором В.И. Баженовым, строительством руководил архитектор В. Бренна.
Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделениях Почты России 101000 на Мясницкой улице 26, в Москве и 190000 на Почтамтской улице, 9а в Санкт-Петербурге. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.
Михайловский замок — это бывший императорский дворец в центре Санкт-Петербурга, крупнейший архитектурный памятник XVIII—XIX веков. Здание было построено на воде по заказу императора Павла I в 1797—1801 годы. Проект был выполнен архитектором В.И. Баженовым, строительством руководил архитектор В. Бренна.