ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На утренний этап поисков в руднике на работу вышли группы спасателей по 60 человек. Темпы и объём работ горно-проходчиков будут зависеть от погодных условий и геологической ситуации в карьере. Всего в поисковых работах принимают участие более 330 человек и свыше 30 единиц техники.

Семь промышленных альпинистов сегодня в 06:00 утра приступили к очередному спуску по бортам карьера. Сегодня они прорабатывают новые пути прохода к сигнальным скважинам. На данный момент спуск идёт в плановом порядке.



При условии стабильной геологической ситуации и хорошей погоды без осадков они планируют сегодня пройти 450 метров вниз и достичь среднего портала на отвесной стене карьера. Там расположены основные выходы вентиляционных скважин, через которые альпинисты продолжат подавать сигналы блокированным под землей шахтёрам.