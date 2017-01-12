В посёлке Марьино на территории Новой Москвы построят МФЦ
12.01.2017, 15:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Многофункциональный центр построят в посёлке Марьино Новомосковского округа столицы. Заявку на оформление градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы.
На свободном участке площадью 0,35 гектара построят здание площадью 10,1 тысячи квадратных метров, в том числе наземная часть — 5,2 тысячи квадратных метров, цокольный этаж — 1,9 тысячи квадратных метров, подземная часть — 3,0 тысячи квадратных метров.
В здании планируют разместить магазины, объекты здравоохранения, спорта и бытового обслуживания.
Всего на заседании Градостроительно-земельная комиссия Москвы 12 января были приняты решения о выдаче ГПЗУ, предполагающих строительство и/или реконструкцию 507,5 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе:
— 358,1 тысячи квадратных метров жилья;
— 10,6 тысячи квадратных метров торговых площадей;
— 63,9 тысячи квадратных метров административно-офисных зданий;
— 31,9 тысячи квадратных метров объектов социального назначения;
— 15,1 тысячи квадратных метров гостиниц;
— 4,0 тысячи квадратных метров складов;
— 21,5 тысячи квадратных метров промышленных зданий.
На свободном участке площадью 0,35 гектара построят здание площадью 10,1 тысячи квадратных метров, в том числе наземная часть — 5,2 тысячи квадратных метров, цокольный этаж — 1,9 тысячи квадратных метров, подземная часть — 3,0 тысячи квадратных метров.
В здании планируют разместить магазины, объекты здравоохранения, спорта и бытового обслуживания.
Всего на заседании Градостроительно-земельная комиссия Москвы 12 января были приняты решения о выдаче ГПЗУ, предполагающих строительство и/или реконструкцию 507,5 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе:
— 358,1 тысячи квадратных метров жилья;
— 10,6 тысячи квадратных метров торговых площадей;
— 63,9 тысячи квадратных метров административно-офисных зданий;
— 31,9 тысячи квадратных метров объектов социального назначения;
— 15,1 тысячи квадратных метров гостиниц;
— 4,0 тысячи квадратных метров складов;
— 21,5 тысячи квадратных метров промышленных зданий.