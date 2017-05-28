ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В правительстве России собираются ввести квоту на возведение социальных объектов из дерева. Как заявил представитель федерального Минпромторга Виктор Евтухов, в России возможно введение квоты в размере 30% при строительстве социальных объектов, с отводением такого объёма для зданий из дерева. Такая новость прозвучала в рамках пресс-конференции, посвящённой перспективам развития современных технологий домостроения с использованием дерева.

По словам Виктора Евтухова, специалисты министерства промышленности разработали проект внесения изменений в законодательство, регулирующее предоставление субсидий на реализацию региональных программ по строительству социальных объектов. С целью стимулирования застройщиков и повышения их интереса к деревянным конструкционным материалам, предполагается установление квоты в размере 30% при возведении социальных объектов. При этом в российском правительстве не собираются нарушать принцип равной конкуренции древесины с прочими строительными материалами.

На сегодня в стране уже есть социальные объекты, возведённые с использованием конструкционных элементов из древесины. Их занесли в особый перечень российского Минстроя и планируют в дальнейшем повторно использовать эти проекты при строительстве школ, детских садов, спортивных объектов, ФАПов и жилья, предназначенного для расселения аварийных и ветхих домов.