ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В районах Забайкальского края началась уборка урожая. На сегодняшний день не приходится говорить о массовом выходе на заготовительные работы всех хозяйств региона, что связано с неблагоприятными погодными условиями и прошедшими на днях затяжными дождями и заморозками.

На 1 сентября известно, что зерновые культуры скошены на площади 410 га, из них обмолочено 230 га, валовой сбор составил 432 тонны. Средняя урожайность зерновых 18,8 ц/га. К уборке зерновых приступили хозяйства Нерчинского, Шелопугинского, Шилкинского и Могойтуйского районов.

Также в хозяйствах края продолжается уборка картофеля и овощей открытого грунта. Картофель убран с площади 30,5 га, накопано 279 тонн клубней, средняя урожайность 91,5 ц/га. К уборке картофеля приступили хозяйства Оловяннинского, Улётовского и Читинского районов.

Овощи открытого грунта убраны с площади 4,9 га, собрано 41,5 тонн, урожайность 84,7 ц/га. К уборке овощей открытого грунта приступили хозяйства Улётовского и Читинского районов.

Кроме того, на 1 сентября организациями произведено и реализовано 1201,4 тонн овощей закрытого грунта, в том числе: огурцов - 791,6 тонны, томатов - 343,8 тонн, зелёных культур - 8,8 тонны, прочих овощей - 57,0 тонн.

Продолжается и кормозаготовительная кампания на зимовку скота. На текущую дату в хозяйствах всех категорий заготовлено 174,3 (17,0 %) тыс. тонн сена естественных трав, в том числе в сельскохозяйственных организациях и КФХ накошено 55,1 (18,5 %) тыс. тонны, заготовлено силоса 950 тонн (5,7 %).