В районе обрушившейся стены в Приморье отсыпано более 15 тыс. кубов скального грунта
17.03.2017, 11:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На месте обрушения подпорной стены по улице Станюковича во Владивостоке продолжаются работы по укреплению откоса. Отсыпано уже более 15 тысяч кубов скального грунта.
Как сообщил директор Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимир Смотриковский, на строительной площадке продолжаются работы по устройству насыпной площадки.
«На данный момент на месте обрушения выполняется обратная засыпка, которая позволит удерживать откос и обеспечит абсолютную безопасность проведения работ, а также строящегося объекта и окружающих зданий. Отсыпано более 15 тысяч кубов скального грунта. Параллельно Инженерная школа ДВФУ ведёт расчёты, какой должна быть стена в грунте, результаты лягут в основу её проектирования. Эта конструкция будет служить дополнительным конструктивным элементом, обеспечивающим надежность и долговечность будущей парковки и прилегающей дороги», – отметил руководитель ДальНИИС.
По словам эксперта, научно-исследовательский институт продолжает изучать проектные решения и другую документацию, специалисты будут готовы озвучить окончательную версию произошедшего в течение месяца, добавил он.
Владимир Смотриковский также отметил, что, уникальная геология территории, на которой расположен город, требует уникальных решений: необходимо разработать региональные строительные нормативы, которые будут учитывать географические и климатические особенности, это позволит избежать ускоренного износа строительных материалов и грунтов оснований и максимально оптимизировать расходы.
Напомним, в районе обрушения подпорной стены на стройке по улице Станюковича во Владивостоке начались работы по укреплению откоса. Затем будет возведена опорная стена, которая будет служить контрфорсом для укрепления грунта. Результаты геологических исследований подтвердили отсутствие угрозы обрушения для соседних зданий в районе обрушения.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил разобраться в причинах обрушения подпорной стены и части автомобильной дороги на стройке во Владивостоке. Глава региона акцентировал, необходимо устранить последствия происшествия в кратчайшие сроки.
Как сообщил директор Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимир Смотриковский, на строительной площадке продолжаются работы по устройству насыпной площадки.
«На данный момент на месте обрушения выполняется обратная засыпка, которая позволит удерживать откос и обеспечит абсолютную безопасность проведения работ, а также строящегося объекта и окружающих зданий. Отсыпано более 15 тысяч кубов скального грунта. Параллельно Инженерная школа ДВФУ ведёт расчёты, какой должна быть стена в грунте, результаты лягут в основу её проектирования. Эта конструкция будет служить дополнительным конструктивным элементом, обеспечивающим надежность и долговечность будущей парковки и прилегающей дороги», – отметил руководитель ДальНИИС.
По словам эксперта, научно-исследовательский институт продолжает изучать проектные решения и другую документацию, специалисты будут готовы озвучить окончательную версию произошедшего в течение месяца, добавил он.
Владимир Смотриковский также отметил, что, уникальная геология территории, на которой расположен город, требует уникальных решений: необходимо разработать региональные строительные нормативы, которые будут учитывать географические и климатические особенности, это позволит избежать ускоренного износа строительных материалов и грунтов оснований и максимально оптимизировать расходы.
Напомним, в районе обрушения подпорной стены на стройке по улице Станюковича во Владивостоке начались работы по укреплению откоса. Затем будет возведена опорная стена, которая будет служить контрфорсом для укрепления грунта. Результаты геологических исследований подтвердили отсутствие угрозы обрушения для соседних зданий в районе обрушения.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил разобраться в причинах обрушения подпорной стены и части автомобильной дороги на стройке во Владивостоке. Глава региона акцентировал, необходимо устранить последствия происшествия в кратчайшие сроки.