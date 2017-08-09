В результате стихии в Приморье пострадало около 5 тыс. гектаров посевов
09.08.2017, 12:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Специальная рабочая группа оценивает ущерб сельхозпроизводителей после ливневых дождей в Приморье. Сегодня специалисты отправились в Октябрьский и Михайловский районы края. Об этом доложили Губернатору Владимиру Миклушевскому на комиссии по ликвидации ЧС в среду, 9 августа.
Как сообщил и.о. директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Алексей Таран, больше всего от дождей пострадали Уссурийск и Октябрьский район. Там подтоплены посевы картофеля, овощей, сои и пшеницы.
«На сегодняшний день поступили заявки от 48 хозяйств, пострадало почти пять тысяч гектаров посевов. Предварительный ущерб составил 180 миллионов рублей», – уточнил руководитель ведомства.
Он также добавил, что сегодня специальная рабочая группа выехала в Октябрьский и Михайловский районы для совместной работы с муниципальными комиссиями по оценке ущерба местным сельхозпроизводителям.
Губернатор Владимир Миклушевский поручил подготовить письмо в Минсельхоз РФ, все пострадавшие от стихии фермеры должны получить положенные им выплаты.
Напомним, о ситуации с паводком в Приморье Владимир Миклушевский проинформировал Владимира Путина. Глава государства во вторник, 8 августа, провёл телефонный разговор с Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.
Глава региона сообщил о том, какие меры принимаются для ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной сильными ливнями, прошедшими в Приморье 7-8 августа, а также о помощи пострадавшему населению.
Также Владимир Миклушевский обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать федеральную поддержку в восстановлении инфраструктуры, в том числе дорожной, и в выплатах компенсаций за потерянное имущество населению.
Владимир Путин поддержал обращение Губернатора Приморья по оказанию финансовой помощи региону.
Отметим, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС краевого уровня в пяти муниципалитетах – Хасанском, Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах, а также Уссурийский городской округ. В среду, 9 августа муниципальный ЧС введен в Пограничном районе.
Как сообщил и.о. директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Алексей Таран, больше всего от дождей пострадали Уссурийск и Октябрьский район. Там подтоплены посевы картофеля, овощей, сои и пшеницы.
«На сегодняшний день поступили заявки от 48 хозяйств, пострадало почти пять тысяч гектаров посевов. Предварительный ущерб составил 180 миллионов рублей», – уточнил руководитель ведомства.
Он также добавил, что сегодня специальная рабочая группа выехала в Октябрьский и Михайловский районы для совместной работы с муниципальными комиссиями по оценке ущерба местным сельхозпроизводителям.
Губернатор Владимир Миклушевский поручил подготовить письмо в Минсельхоз РФ, все пострадавшие от стихии фермеры должны получить положенные им выплаты.
Напомним, о ситуации с паводком в Приморье Владимир Миклушевский проинформировал Владимира Путина. Глава государства во вторник, 8 августа, провёл телефонный разговор с Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.
Глава региона сообщил о том, какие меры принимаются для ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной сильными ливнями, прошедшими в Приморье 7-8 августа, а также о помощи пострадавшему населению.
Также Владимир Миклушевский обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать федеральную поддержку в восстановлении инфраструктуры, в том числе дорожной, и в выплатах компенсаций за потерянное имущество населению.
Владимир Путин поддержал обращение Губернатора Приморья по оказанию финансовой помощи региону.
Отметим, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС краевого уровня в пяти муниципалитетах – Хасанском, Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах, а также Уссурийский городской округ. В среду, 9 августа муниципальный ЧС введен в Пограничном районе.
Источник: http://primorsky.ru