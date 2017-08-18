ОРЕАНДА-НОВОСТИ Проходка тоннеля от станции метро “Лефортово” в сторону "Авиамоторной" на Третьем пересадочном контуре (ТПК) метро начнётся в сентябре, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.



"Уже начался монтаж тоннелепроходческого комплекса. За шесть месяцев он пройдёт под землёй 1274 метра, в том числе под промзоной и железнодорожными путями Казанского направления", - сказал А. Бочкарёв.



Этот щит уже построил тоннели на Калининско-Солнцевской линии между станциями " Говорово " и "Очаково ", а до этого от " Саларьево" до " Румянцево" на Сокольнической линии.



Как уточнили в Департаменте строительства, работы по сооружению станций "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная" на северо-восточном участке ТПК ведет АО “Мосметрострой”.



"Мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу поэтапно вводить участки Третьего пересадочного контура метро. Сегодня активно строится около 25 км "второго кольца". Срок окончания строительства всего ТПК - 2020-2021 годы. В этом году введем первые станции - от "Делового центра" до "Петровского парка", - пояснил А. Бочкарёв.



Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, Третий пересадочный контур станет вторым большим кольцом метро.



"ТПК свяжет между собой удаленные районы Москвы. Здесь появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь с радиальными направлениями железных дорог и два с Московским центральным кольцом ", - сказал М. Хуснуллин.



Длина ТПК составит порядка 65 км, на нем разместится 31 станция. Первый участок Третьего пересадочного контура метро длиной 10,5 км, который “поедет” в этом году, включает пять станций: "Деловой центр ", " Шелепиха ", " Хорошевская ", " ЦСКА" и “Петровский парк”.