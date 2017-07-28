ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении Паламарь Андрея Алексеевича 15.03.1973 года рождения, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Из материалов уголовного дела следует, что Паламарь 9 февраля 2017 года совместно с неустановленным лицом, совершил хищение автомобиля – легкового универсала марки «Лексус».

Кроме этого, следователями совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе предварительного следствия установлено, что к совершению вышеуказанного преступления причастна организованная преступная группа, специализирующаяся на совершении краж дорогостоящих автомобилей и личного имущества граждан на территории различных районов Санкт-Петербурга, руководящая роль в которой принадлежит обвиняемом Паламарю.



Обвиняемый Паламарь скрылся от органов следствия и в настоящее время объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.