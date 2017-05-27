ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лидеры стран G7, заявив о готовности усилить санкции против России, по сути, расписались в том, что они не собираются реально противостоять международному терроризму, считает первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Без России – это абсолютно провальный проект. Все последние террористические акты в Западной Европе подтверждают это. Но "санкционная" Россия объективно не может быть партнёром Западу. Мы, если на то пошло, вполне способны обеспечить безопасность России собственными силами", - сказал он