ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 августа в столичном метро вышел на линию 15-й поезд нового поколения «Москва». Перед этим состав несколько месяцев проходил тщательную проверку. Тестирование показало, что он полностью соответствует техническим требованиям и нормам безопасности.

С момента первого выхода на линию новых поездов ими воспользовались более 17 миллионов пассажиров. Поезда 765-й серии «Москва» курсируют по одной из наиболее загруженных линий подземки — Таганско-Краснопресненской. Сегодня ее подвижной состав обновлен почти на 20 процентов.

Сейчас специалисты тестируют 16-й инновационный поезд «Москва». Ожидается, что к концу года в метро будет курсировать 33 состава 765-й серии.