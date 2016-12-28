ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным отделом по г. Щёлково ГСУ СК России по Московской области продолжается расследование уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследованием установлено, что 24 декабря 2016 года в вечернее время 49-летний житель Тюменской области, находясь в недостроенном жилом частном доме в пос. Образцово Щёлковского района п. Образцово в ходе ссоры ножом нанёс не менее двух ударов 34-летнему жителю Смоленской области в области грудной клетки и головы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Задержать подозреваемого удалось благодаря активному участию сотрудников Росгвардии по Московской области.

Следствием установлено, что потерпевший и подозреваемый временно проживали на территории Щелковского района и занимались строительными работами.



В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, по ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.