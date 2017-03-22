ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московской городской Думе состоялся круглый стол на тему «Возвращение вытрезвителей: шаг назад или шаг вперёд?». В нём приняли участие депутаты МГД, руководители профильных департаментов Правительства Москвы и столичных правоохранительных органов, представители федеральных ведомств и законодательных собраний ряда российских регионов. В 2010 году вытрезвители забрали из системы органов внутренних дел, но в ведение Минздраву они переданы не были.

В рамках круглого стола обсудили необходимость воссоздать систему вытрезвителей в столице, что позволит снизить число случаев нападения на медиков при исполнении ими служебных обязанностей, а также оказать необходимую медпомощь находящимся состоянии алкогольного опьянения. Член комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов уточнил, что если человек находится в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, полиция вызывает «скорую», которая доставляет гражданина в ближайшее медучреждение. В большинстве случаев такие люди ведут себя неадекватно, и медицинские учреждения становятся дополнительной конфликтной зоной, зоной напряжения. Депутат отметил, что во взаимодействии разных органов власти и правоохранительных структур необходимо создавать новую систему вытрезвителей. По его словам, это должно быть при медицинских клиниках в отдельных помещениях и обязательной соответствующей охраной.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников отметил необходимость решения этой давно назревшей проблемы и призвал собравшихся к конструктивному диалогу. Существует три основных подхода к организации обновленной системы этих учреждений, которые будут прорабатываться с учетом опыта других регионов. Это организация вытрезвителей на базе органов социальной защиты, в структуре органов здравоохранения или в рамках государственно-частного партнёрства.

Заместитель начальника Управления организации социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Андрей Пентюхов в своём выступлении рассказал о действующей в системе социальной защиты населения мобильной службе, которая отчасти компенсирует отсутствие вытрезвителей. Однако, он подчеркнул необходимость комплексного решения проблемы.