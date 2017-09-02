ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Практический этап проекта «Московский врач» стартовал в первый день сентября. Такой статус смогут получить врачи 15 специальностей, которые подадут заявку и бесплатно пройдут испытание для подтверждения своих профессиональных навыков.

Претендент должен соответствовать определённым требованиям. В первую очередь ему нужно иметь действующие на момент подачи заявки сертификат или свидетельство об аккредитации врача-специалиста. Он также обязан фактически работать в медицинской организации любой формы собственности, расположенной на территории России.

Требуется трудовой стаж по специальности не менее пяти лет. Исключение составляют те, кто работает по специальности «общая врачебная практика (семейная медицина)». Если ранее они были участковыми терапевтами и прошли переподготовку как специалисты по семейной медицине, будет учитываться предшествующий стаж.

Статус «московский врач» присваивается по нескольким специальностям — как основной, так и совмещаемой. Подтвердить право на получение статуса претенденты смогут не одновременно, а по каждой специальности отдельно.

Дополнительные надбавки к окладу в размере 15 тысяч рублей, установленные грантом Правительства Москвы, будут выплачиваться за все специальности, по которым присвоен статус «московский врач». Но они предусмотрены только для врачей, работающих в медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения столицы.

Кандидаты на получение статуса смогут познакомиться с использованием оборудования симуляционного центра на базе Боткинской больницы. Этот опыт потребуется им при демонстрации практических навыков на экзамене. В рамках испытания доктора выполнят также теоретическое тестовое задание, подготовят профессиональное портфолио и пройдут собеседование с экспертной комиссией.

«Старт этого проекта — результат большой организационной и подготовительной работы, которую мы проводили совместно с экспертным врачебным сообществом столицы, преподавателями столичных медицинских вузов. “Московский врач” — это важный шаг по созданию системы объективной оценки профессионального уровня врачей», — отметил глава столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.