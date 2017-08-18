ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Благодаря развитию транспортной инфраструктуры за семь месяцев этого года количество ДТП без пострадавших в Москве снизилось на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

«Количество аварий с материальным ущербом, но без пострадавших в Москве уменьшилось на 29 процентов за семь месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Кроме того, по данным наших коллег из столичного Управления ГИББД, в городе зафиксировано существенное снижение дорожно-транспортного травматизма — с 162 тысяч до 115 тысяч происшествий», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По словам заммэра, сократить число ДТП удалось в результате комплексной работы по системному развитию транспортной инфраструктуры, включающей ввод выделенных полос, создание цивилизованного парковочного пространства, а также благоустройство городских улиц.