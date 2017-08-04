ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новые объекты инновационной и промышленной инфраструктуры столицы созданы по решению межведомственной комиссии Правительства Москвы. Комплекс зданий на севере города получил статус технопарка под названием «Водный стадион», а в Зеленограде производственные площадки фармацевтической компании «Биннофарм» признаны промышленным комплексом. Это позволит получить преференции по налогам и другим платежам. Среди них — пониженные ставки по налогу на прибыль, льготная ставка аренды земли и другие.

Поддержка высокотехнологичных компаний и формирование комфортной среды для развития инновационной экономики принципиально важны для города, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. «Создание условий для развития современных и перспективных производств — одна из приоритетных задач, ведь они обладают потенциалом быстрого роста, активно внедряют новые решения и технологии», — сказала она.

В технопарке «Водный стадион», расположенном на Ленинградском шоссе, работает ряд технологичных предприятий. Здесь расположен центральный офис оператора мобильной связи компании Tele2, а 34 тысячи квадратных метров занимает одна из крупнейших в мире частных компаний, работающих в сфере информационной безопасности, — АО «Лаборатория Касперского».

В будущем технопарк «Водный стадион» продолжит специализироваться на производстве продукции для информационной безопасности и разработке программного обеспечения в этой области.

Акционерное общество «Биннофарм» — одна из крупнейших российских фармацевтических компаний полного цикла. Фирма располагает собственным подразделением исследований и разработок, а также производственной площадкой. На предприятии работают более 330 сотрудников, производственный комплекс располагается в Зеленограде на территории площадью 32 тысячи квадратных метров. По итогам 2016 года объём производства составил более 5,3 миллиона упаковок фармацевтических препаратов в год, а объём инвестиций — 305 миллионов рублей.