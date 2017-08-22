ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 августа парк «Сказка» в районе Крылатское и Московский дом национальностей приглашают горожан на межнациональный молодёжный фестиваль «Спортивная Москва». Гости смогут посмотреть показательные выступления спортсменов, а также принять участие в увлекательных соревнованиях. Ведущим мероприятия будет баскетбольный журналист, комментатор и телеведущий Дмитрий Матеранский.

На главной сцене выступят мастера зумбы, латиноамериканских танцев, футбольного фристайла, национальные музыкальные и хореографические коллективы. Также гости увидят показательные выступления бурятских, таджикских, чувашских борцов. Союз гагаузов Москвы представит традиционные единоборства — кэмфут, а спортсмены Всероссийской федерации мас-рестлинга продемонстрируют традиционное якутское единоборство, получившее всемирную известность. Кроме того, участники фестиваля смогут попрактиковаться в различных видах национальной борьбы. В этом им помогут опытные тренеры.

Здесь будет развернута летняя баскетбольная школа, где все желающие смогут попробовать свои силы в бросках в кольцо и точных передачах. Специальным гостем площадки станет легендарный российский баскетболист чемпион Европы по баскетболу заслуженный мастер спорта бывший игрок ЦСКА, сборной России и команды НБА «Портленд Трэйл Блейзерс» Никита Моргунов.

Представители более 20 молодёжных национальных общественных организаций примут участие в спортивном квесте по мотивам популярной телевизионной игры «Форд боярд». Командам предстоят сложные спортивные и интеллектуальные состязания. В «Хаски-лэнде» они продемонстрируют навыки стрельбы из лука, метания копья и ножа, в Доме шамана будут разгадывать загадки, в «Динопарке» попытаются отыскать сокровища, а в парке «Эверест» — как можно быстрее пройти по веревочному городку. Командная эстафета «Русские забавы» покажет всем, кто быстрее пробежит в мешках, перетянет канат, перенесёт воду в коромысле и поборется на мешках за главный приз. Напоследок для повышения шансов на победу игроку каждой сборной придётся забить гол в хоккейные ворота. В финал выйдут три команды.