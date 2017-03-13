ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве создадут одну из крупнейших в мире Wi-Fi-сетей для образовательных учреждений. До конца этого года доступ к беспроводному интернету появится в 646 столичных школах, а в 2018-м к Wi-Fi планируют подключить дополнительно 1125 зданий.

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, в 2016 году в рамках пилотного проекта беспроводная сеть была развёрнута в 69 школах. Там появилось 2,3 тысячи хот-спотов — точек доступа к Wi-Fi. Это позволило обеспечить там качественную связь для проведения интерактивных уроков. В 2017-м добавится ещё 20,5 тысячи хот-спотов.

Планируется, что в 2018 году сеть будет насчитывать 60 тысяч точек беспроводного доступа к интернету в 1840 школах города. В одном здании установят в среднем 32 хот-спота. К каждой точке одновременно может подключиться до 30 устройств.

«Когда московское школьное Wi-Fi-пространство будет полностью сформировано, оно станет одной из крупнейших в мире сетей беспроводного интернета в образовательных учреждениях. Аналогичный проект по объединению нескольких тысяч школ в единое интернет-пространство есть в Турции», — рассказали в ИТ-ведомстве.

В России схожий проект с подключением к cети WI-Fi 1 600 образовательных учреждений (восемь тысяч беспроводных точек доступа) реализуется в Казани.

Сегодня во всех московских школах есть проводной широкополосный интернет. Кроме того, в каждом здании имеется две-три точки доступа к Wi-Fi. Но они не обеспечивают покрытие всех учебных помещений.

Чтобы получить доступ к сети, ученикам и учителям нужно будет ввести логины и пароли от электронного дневника (журнала).

«Все пользователи будут авторизованы, анонимная активность в сети исключена», — подчеркнули в ИТ-ведомстве.

Контент-фильтрацию обеспечит оператор связи. Сегодня эта система фильтрации уже действует во всех школах.