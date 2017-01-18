ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На пяти переходах в разных округах столицы в качестве эксперимента включили дополнительную подсветку светофоров. Теперь зелёным, жёлтым и красным светом загорается не только сигнал светофора на пешеходном переходе, но и опора, на которой он установлен.

«Дополнительная подсветка светофора привлечёт внимание водителей и пешеходов и повысит безопасность дорожного движения. Такое световое решение — эффективный психологический фактор, сдерживающий пешехода и водителя от возможного нарушения правил дорожного движения», — рассказал руководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) Вадим Юрьев.

Светодиодные полосы на опорных конструкциях загораются синхронно с сигналами светофоров. Кроме того, дополнительная подсветка появилась и у расположенных рядом дорожных знаков перехода — они мигают синхронно с пешеходным светофором.