Бесплатно оставить машину автомобилисты смогут на любой улице, включённой в состав московского парковочного пространства. Интенсивность движения транспорта в праздничные дни снижается, поэтому такой режим не ухудшит ситуацию на дорогах. Платными останутся огороженные плоскостные парковки со шлагбаумами.

С 1 января 2016 года по воскресеньям и праздникам в столице можно парковаться бесплатно. Где в Москве есть платные парковки и какие на них тарифы, можно узнать на сайте transport.mos.ru.