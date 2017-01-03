ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главное управление МЧС России по г. Москве в местах массовых гуляний развернуло полевые кухни. Горячий чай, приготовленный на древесных углях, предлагается посетителям парков на ВДНХ, в Кузьминках и Парке Горького.

Кроме того, столичным управлением МЧС России проводятся профилактические рейды в жилом секторе. Инспектора государственного пожарного надзора и профилактической работы напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и порядке дозвона в экстренные службы города.