В суде началось рассмотрение дела об убийстве 9 человек в Тверской области
29.08.2017, 12:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Тверском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя города Москвы Сергея Егорова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Уголовное дело расследовалось Главным следственным управлением Следственного комитета России.
По версии следствия, 3 июня 2017 года Сергей Егоров находился в поселке Редкино Конаковского района Тверской области в компании дачников. Между обвиняемым и присутствовавшими мужчинами произошёл словесный конфликт, после которого у Егорова на почве возникших личных неприязненных отношений возник умысел на убийство. Вернувшись с охотничьим самозарядным ружьем Егоров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял 9 человек.
Вина Егорова подтверждается показаниями очевидцев и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, заключениями судебно-медицинских, баллистических, химических, генетических и иных экспертиз, а также признательными показаниями самого обвиняемого, в том числе полученными в ходе проверки показаний на месте.
Обвиняемому Егорову была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым.
По версии следствия, 3 июня 2017 года Сергей Егоров находился в поселке Редкино Конаковского района Тверской области в компании дачников. Между обвиняемым и присутствовавшими мужчинами произошёл словесный конфликт, после которого у Егорова на почве возникших личных неприязненных отношений возник умысел на убийство. Вернувшись с охотничьим самозарядным ружьем Егоров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял 9 человек.
Вина Егорова подтверждается показаниями очевидцев и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, заключениями судебно-медицинских, баллистических, химических, генетических и иных экспертиз, а также признательными показаниями самого обвиняемого, в том числе полученными в ходе проверки показаний на месте.
Обвиняемому Егорову была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым.
Источник: Следственный комитет