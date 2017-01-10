В томских больницах запас лекарств от ОРВИ и гриппа превышает 40 тыс. упаковок
10.01.2017, 14:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Запасы анальгезирующих, противовирусных, противовоспалительных, жаропонижающих препаратов в лечебных учреждениях Томской области достигают 41 тысячи упаковок, индивидуальных масок — 328 тысяч.
Как сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Ольга Иванникова, к сезону гриппа и ОРВИ регион традиционно подготовил резерв медикаментов и масок. Резерв этого года — 1600 упаковок лекарств и более 19 тысяч медицинских масок, которые хранятся на областном аптечном складе.
«Также департамент ведет мониторинг ассортимента в аптеках как минимум по 17 позициям, — заявила Ольга Иванникова. — По данным фармацевтических организаций, 353 тысячи упаковок лекарств и 412 тысяч масок находятся сейчас на полках аптек».
Представитель облздрава подчеркнула, что существуют различные противовирусные препараты, использующиеся только для лечения, или только для профилактики, или одновременно для профилактики и лечения.
Как сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Ольга Иванникова, к сезону гриппа и ОРВИ регион традиционно подготовил резерв медикаментов и масок. Резерв этого года — 1600 упаковок лекарств и более 19 тысяч медицинских масок, которые хранятся на областном аптечном складе.
«Также департамент ведет мониторинг ассортимента в аптеках как минимум по 17 позициям, — заявила Ольга Иванникова. — По данным фармацевтических организаций, 353 тысячи упаковок лекарств и 412 тысяч масок находятся сейчас на полках аптек».
Представитель облздрава подчеркнула, что существуют различные противовирусные препараты, использующиеся только для лечения, или только для профилактики, или одновременно для профилактики и лечения.