В январе-феврале 2017 года на СЖД перевезено более 2,3 млн пассажиров
06.03.2017, 15:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По оперативной информации в январе-феврале 2017 года по Северной железной дороге перевезено более 2,3 млн пассажиров в поездах дальнего следования и в пригородном сообщении (-4,6% к январю-февралю 2016 года). В поездах дальнего следования перевезено около 1,5 млн пассажиров (-3,4%), в пригородных поездах перевезено более 800 тыс. пассажиров (-6,8%).
В феврале текущего года было перевезено более 1 млн пассажиров (-5% к февралю 2016 года). В дальнем следовании перевезено 629 тыс. пассажиров (-1,2%), в пригородном сообщении – 406 тыс. пассажиров (-10,3%).
В январе-феврале текущего года с вокзалов и станций СЖД отправлено более 1,7 млн пассажиров (-4,8%). Из них в дальнем следовании отправлено 896 тыс. пассажиров (-2,9%), в пригородном сообщении – 816,5 тыс. пассажиров (-6,9%).
В феврале текущего года отправлено 790,5 тыс. пассажиров (-6,3%), в том числе в дальнем следовании – 394 тыс. (-1,9%), в пригородном сообщении – 396 тыс. (-10,3%).
В феврале текущего года было перевезено более 1 млн пассажиров (-5% к февралю 2016 года). В дальнем следовании перевезено 629 тыс. пассажиров (-1,2%), в пригородном сообщении – 406 тыс. пассажиров (-10,3%).
В январе-феврале текущего года с вокзалов и станций СЖД отправлено более 1,7 млн пассажиров (-4,8%). Из них в дальнем следовании отправлено 896 тыс. пассажиров (-2,9%), в пригородном сообщении – 816,5 тыс. пассажиров (-6,9%).
В феврале текущего года отправлено 790,5 тыс. пассажиров (-6,3%), в том числе в дальнем следовании – 394 тыс. (-1,9%), в пригородном сообщении – 396 тыс. (-10,3%).