Валентина Матвиенко направляется с официальным визитом во Вьетнам
20.02.2017, 10:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Делегация Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко направляется с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.
В состав делегации входят — заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов , первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева , заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев , заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Александр Тотоонов , член Комитета СФ по обороне и безопасности Вячеслав Мархаев , губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин , губернатор Приморского края Владимир Миклушевский , председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачев .
Во время поездки запланированы встречи с руководством страны. В частности, состоятся переговоры с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Собеседники обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, акцентировав внимание, прежде всего, на взаимодействии парламентов двух стран.
«Россию и Вьетнам традиционно связывают добрые, союзнические отношения. Взаимодействие базируется на принципах равноправия, взаимного уважения суверенитета, стремления к поиску взаимоприемлемых решений. Немалый вклад в укрепление связей вносят межпарламентские отношения. Контакты развиваются активно, причем в самых разных форматах», — отмечала ранее Валентина Матвиенко.
Будут также затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, совместная работа в сфере образования, науки и туризма. Особое внимание будет уделено расширению связей между российскими регионами и вьетнамскими провинциями.
В состав делегации входят — заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов , первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева , заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев , заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Александр Тотоонов , член Комитета СФ по обороне и безопасности Вячеслав Мархаев , губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин , губернатор Приморского края Владимир Миклушевский , председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачев .
Во время поездки запланированы встречи с руководством страны. В частности, состоятся переговоры с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Собеседники обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, акцентировав внимание, прежде всего, на взаимодействии парламентов двух стран.
«Россию и Вьетнам традиционно связывают добрые, союзнические отношения. Взаимодействие базируется на принципах равноправия, взаимного уважения суверенитета, стремления к поиску взаимоприемлемых решений. Немалый вклад в укрепление связей вносят межпарламентские отношения. Контакты развиваются активно, причем в самых разных форматах», — отмечала ранее Валентина Матвиенко.
Будут также затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, совместная работа в сфере образования, науки и туризма. Особое внимание будет уделено расширению связей между российскими регионами и вьетнамскими провинциями.