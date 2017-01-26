Валентина Матвиенко почтила память жертв Холокоста
26.01.2017, 14:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко в связи с предстоящим 27 января Международным Днём памяти жертв Холокоста посетила Большую хоральную синагогу.
В состоявшемся здесь мероприятии, посвящённом Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и памяти евреев, погибших в годы Второй мировой войны, также приняли участие председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендел Певзнер, председатель Санкт-Петербургской еврейской религиозной общины и Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга Марк Грубарг, ветераны-блокадники, жители Санкт-Петербурга.
Валентина Матвиенко назвала Холокост общечеловеческой трагедией. «В одном лишь Освенциме погибло свыше одного миллиона евреев. Всего же жертвами Холокоста стали шесть миллионов человек. Вот почему Холокост – трагедия не только евреев. Она напоминает всем нам о том, какие масштабы приобретает зло, человеконенавистничество, если оно вовремя не получает отпор».
Председатель СФ отметила журналистам, что Холокост для России – скорбная веха, которая никогда не изгладится из памяти нашего многонационального народа. «Мы не имеем права забывать о Холокосте. Как не имеем права забывать о Хатыни в Белоруссии, о блокаде Ленинграда, о злодеяниях гитлеровцев на территории Польши, бывшей Югославии, других стран».
Валентина Матвиенко пояснила, что забыть о Холокосте, других жертвах фашизма нельзя и потому, что его идейные и политические последователи вновь поднимают голову. «Ксенофобия, неонацизм, антисемитизм, информационная, политическая агрессивность, нетерпимость присутствуют в жизни мирового сообщества».
По её словам, сегодня встаёт угроза, сопоставимая по своим возможным последствиям с гитлеровским фашизмом — международный терроризм. «Кровопролитие, страдания и бедствия людей, десятки тысяч беженцев, уничтожение культурных памятников – таковы его деяния в Сирии, в Ираке. Всё это как будто бы под копирку заимствовано у нацизма. Нельзя допустить распространения этого зла, мир должен вовремя дать ему решительный отпор».
Председатель Совета Федерации подчеркнула, как и три четверти века назад, именно наша страна идёт в авангарде борьбы с этой угрозой. «Приходится с сожалением констатировать, что не только так называемые простые люди, но и иные государственные деятели, политики страдают короткой памятью, неумением усваивать уроки истории. А ведь именно их просчёты обходятся миру особенного дорого. Ведь Гитлер, нацизм – детище не только Германии, но и недальновидной политики целого ряда европейских государств», — сказала она.
В состоявшемся здесь мероприятии, посвящённом Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и памяти евреев, погибших в годы Второй мировой войны, также приняли участие председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендел Певзнер, председатель Санкт-Петербургской еврейской религиозной общины и Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга Марк Грубарг, ветераны-блокадники, жители Санкт-Петербурга.
Валентина Матвиенко назвала Холокост общечеловеческой трагедией. «В одном лишь Освенциме погибло свыше одного миллиона евреев. Всего же жертвами Холокоста стали шесть миллионов человек. Вот почему Холокост – трагедия не только евреев. Она напоминает всем нам о том, какие масштабы приобретает зло, человеконенавистничество, если оно вовремя не получает отпор».
Председатель СФ отметила журналистам, что Холокост для России – скорбная веха, которая никогда не изгладится из памяти нашего многонационального народа. «Мы не имеем права забывать о Холокосте. Как не имеем права забывать о Хатыни в Белоруссии, о блокаде Ленинграда, о злодеяниях гитлеровцев на территории Польши, бывшей Югославии, других стран».
Валентина Матвиенко пояснила, что забыть о Холокосте, других жертвах фашизма нельзя и потому, что его идейные и политические последователи вновь поднимают голову. «Ксенофобия, неонацизм, антисемитизм, информационная, политическая агрессивность, нетерпимость присутствуют в жизни мирового сообщества».
По её словам, сегодня встаёт угроза, сопоставимая по своим возможным последствиям с гитлеровским фашизмом — международный терроризм. «Кровопролитие, страдания и бедствия людей, десятки тысяч беженцев, уничтожение культурных памятников – таковы его деяния в Сирии, в Ираке. Всё это как будто бы под копирку заимствовано у нацизма. Нельзя допустить распространения этого зла, мир должен вовремя дать ему решительный отпор».
Председатель Совета Федерации подчеркнула, как и три четверти века назад, именно наша страна идёт в авангарде борьбы с этой угрозой. «Приходится с сожалением констатировать, что не только так называемые простые люди, но и иные государственные деятели, политики страдают короткой памятью, неумением усваивать уроки истории. А ведь именно их просчёты обходятся миру особенного дорого. Ведь Гитлер, нацизм – детище не только Германии, но и недальновидной политики целого ряда европейских государств», — сказала она.