ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко стала почётным гражданином Санкт-Петербурга. Торжественная церемония вручения Знака почётного гражданина состоялась в Законодательном собрании северной столицы.

Спикер Совфеда поблагодарила власти города за оказанное доверие и выразила признательность организациям блокадников Ленинграда, выдвинувшим её кандидатом на присвоение этого высокого звания.

Она отметила, что рассматривает его не только как оценку сделанного. По её словам, эта награда рождает новую степень ответственности перед городом на Неве. "Я и впредь буду прилагать все усилия, чтобы содействовать его развитию", — сказала Матвиенко.

Председатель СФ подчеркнула, что это звание – признание труда большой команды единомышленников, всех петербуржцев.

Звания "Почётный гражданин Санкт-Петербурга" удостоен также Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.