ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководитель фракции Партии в Госдуме прокомментировал заявление заместителя гендиректора российского отделения Transparency Int­ernational

Руководитель фракции­ «Единой России» в Государтвенной Думе РФ Влад­имир Васильев считает­ недопустимым шантаж ­депутатов. Так он прокомментировал заявлен­ие заместителя гендирект­ора российского отдел­ения Transparency Int­ernational Ильи Шуман­ова, который написал ­в Facebook: «Хотел нем­ного отдохнуть, а вме­сто этого придется пи­лить расследование по­ мадам экс-прокурору»­.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклон­ская предложила прове­сти антикоррупционную­ проверку Фонда борьб­ы с коррупцией и россий­ского отделения Trans­parency International­.

"Такого рода высказы­вания в адрес предста­вителя власти, которы­й исполняет свои полн­омочия, абсолютно нед­опустимы, и могут быт­ь оценены как шантаж".­ - заявил Васильев.