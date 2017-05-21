Васильев считает недопустимым шантаж депутатов
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководитель фракции Партии в Госдуме прокомментировал заявление заместителя гендиректора российского отделения Transparency International
Руководитель фракции «Единой России» в Государтвенной Думе РФ Владимир Васильев считает недопустимым шантаж депутатов. Так он прокомментировал заявление заместителя гендиректора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова, который написал в Facebook: «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией и российского отделения Transparency International.
"Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы, и могут быть оценены как шантаж". - заявил Васильев.