Великобритания с 2040 года откажется от бензиновых и дизельных машин
31.07.2017, 18:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство Великобритании объявило о запрете продаж автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе гибридных, с 2040 года. Этот шаг призван решить в первую очередь проблему загрязнённого воздуха, который, как утверждают эксперты, представляет большую экологическую угрозу для здоровья жителей и наносит ущерб росту производительности в стране, пишет газета "Коммерсант".
Согласно исследованию Королевского колледжа врачей, проблема вызывает и усугубляет такие заболевания, как рак, астма, инсульт, инфаркт, диабет, ожирение и деменция, из-за которых в стране ежегодно преждевременно умирают 40 тыс. человек. Поскольку одним из главных источников вредных выбросов в атмосферу является автотранспорт, власти Великобритании приняли решение запретить с 2040 года продажу новых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, в том числе гибридных. Сейчас электромобили составляют менее 1% от всех новых автомобилей в Великобритании.
План является частью государственной программы с бюджетом в более чем 3 млрд фунтов стерлингов. Авторы программы считают, что грязный воздух представляет собой самую серьёзную угрозу для здоровья нации. Так, только в 2012 году Великобритания потеряла 2,7 млрд фунтов стерлингов из-за связанной с ним снижением производительности труда. Власти готовы помочь с переходом на экологически чистые автомобили. "Водители дизельных автомобилей не виноваты, и чтобы помочь им перейти на более чистые автомобили, правительство продумает соответствующую программу утилизации, и это лишь одна из множества мер по поддержке автовладельцев, которых затронет эта программа", – отметили газете The Times в британском правительстве.
Кроме того, правительство выделит 255 млн фунтов стерлингов местным властям, которые до марта 2018 года должны будут продумать и представить планы сокращения вредных выбросов. В числе возможных мер – демонтаж "лежачих полицейских", перенастройка светофоров и изменение схемы дорог. Если этих мер по снижению вредных выбросов окажется недостаточно, местным властям также будет разрешено вводить плату за въезд дизельных автомобилей в населённые пункты.
Согласно исследованию Королевского колледжа врачей, проблема вызывает и усугубляет такие заболевания, как рак, астма, инсульт, инфаркт, диабет, ожирение и деменция, из-за которых в стране ежегодно преждевременно умирают 40 тыс. человек. Поскольку одним из главных источников вредных выбросов в атмосферу является автотранспорт, власти Великобритании приняли решение запретить с 2040 года продажу новых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, в том числе гибридных. Сейчас электромобили составляют менее 1% от всех новых автомобилей в Великобритании.
План является частью государственной программы с бюджетом в более чем 3 млрд фунтов стерлингов. Авторы программы считают, что грязный воздух представляет собой самую серьёзную угрозу для здоровья нации. Так, только в 2012 году Великобритания потеряла 2,7 млрд фунтов стерлингов из-за связанной с ним снижением производительности труда. Власти готовы помочь с переходом на экологически чистые автомобили. "Водители дизельных автомобилей не виноваты, и чтобы помочь им перейти на более чистые автомобили, правительство продумает соответствующую программу утилизации, и это лишь одна из множества мер по поддержке автовладельцев, которых затронет эта программа", – отметили газете The Times в британском правительстве.
Кроме того, правительство выделит 255 млн фунтов стерлингов местным властям, которые до марта 2018 года должны будут продумать и представить планы сокращения вредных выбросов. В числе возможных мер – демонтаж "лежачих полицейских", перенастройка светофоров и изменение схемы дорог. Если этих мер по снижению вредных выбросов окажется недостаточно, местным властям также будет разрешено вводить плату за въезд дизельных автомобилей в населённые пункты.
Источник: Автостат