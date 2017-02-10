ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 февраля 2017 г. Верховный Суд Российской Федерации признал законным решение о ликвидации и запрете деятельности Местной религиозной организации Свидетелей Иеговы в г. Биробиджане в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности.

Суд определил оставить без изменения решение суда Еврейской автономной области от 3 октября 2016 г. об удовлетворении административного искового заявления Главного управления Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области о признании Местной религиозной организации Свидетелей Иеговы в г. Биробиджане экстремистской.