ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня Верховный комиссар ООН Зейд Раад аль-Хусейн резко раскритиковал политику новой администрации США по ряду вопросов в области прав человека. Он настоятельно рекомендовал президенту Трампу не запугивать журналистов и судей, а также пресекать акты дискриминации, антисемитизма и насилия в отношении этнических и религиозных меньшинств.

«Демонстрация негативного отношения к целым группам людей, в том числе мексиканцам и мусульманам, а также ложные заявления о том, что мигранты совершают больше преступлений, чем граждане США, пагубны и приводят к росту числа ксенофобских проявлений», - сказал главный правозащитник ООН.

«Я встревожен попытками президента запугать и скомпрометировать журналистов и судей», - заявил Зейд Раад аль-Хусейн.

Он осудил нынешнюю иммиграционную политику Вашингтона, связанную с запрещением на 90 дней въезда в страну людей из шести стран, где большинство населения составляют мусульмане. Верховный комиссар ООН опасается, что предпринимаемые США меры могут привести к росту числа мигрантов, которых будут депортировать вне зависимости от срока пребывания в США и их семейных связей.