ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Издательство «Астрель» ограничило конкуренцию на рынке, фактически зарегистрировав ранее широко использовавшееся обозначение, сообщается в пресс-релизе антимонопольной службы РФ.

Напомним, что в 2000-м году Общество зарегистрировало словесное обозначение «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ» в качестве товарного знака. Однако до момента регистрации это обозначение использовалось другими издательствами уже более 40 лет.

Стоит отметить, что «Астрель» не является правопреемником какого-либо советского издательства и самостоятельных действий по развитию и продвижению книг «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ» до приобретения товарного знака не осуществляло.

За 15 лет использования бренда «Астрель» фактически монополизировало за собой право выпуска книг под таким наименованием, ограничивая деятельность конкурентов на рынке. Издательство также предъявило несколько исков в суд о запрете использования обозначения другими лицами. Так случилось, например, с ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», от которого ООО «Издательство Астрель» потребовало компенсацию в размере 2 964 000 руб.

Московское УФАС России признало эти действия нарушением части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Издательство «Астрель» не согласилось с решением антимонопольного органа и обжаловало его в судебном порядке. Однако Верховный суд РФ и нижестоящие инстанции согласились с выводами Московского УФАС России и оставили его решение в силе.